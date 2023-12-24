Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга познакомился с девятилетней девочкой в соцсетях. В ходе общения мужчина вынудил ребенка записать видео, как она раздевается, и прислать кадры ему. Известно, что ФСИНовец переписывался с третьеклассницей около двух месяце. Затем он придумал угрозу, с помощью которой заставил ребенка раздеться на камеру.

Девочка призналась своей маме, что общалась в соцсетях с 36-летним мужчиной. Он присылал девочке сообщения, склоняя ее поддерживать с ним диалог на пошлые темы. После того как мужчина вынудил девочку отправить ему видео с обнажением, ребенок боялся рассказать родителям о случившемся.

Мать девочки написала заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что извращенцем оказался сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Против него возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.