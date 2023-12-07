Бывший украинский депутат Илья Кива прогуливался накануне своей смерти по территории коттеджного поселка, расположенного в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Об этом в беседе с журналистом РИА Новости заявил житель поселка по имени Андрей.

«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком… Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку. Вот этот человек, про которого вы интересуетесь, похоже, проживал в гостинице на территории этого поселка», – рассказал сосед убитого украинского экс-депутата.

По словам Андрея, к нему уже подходили два сотрудника правоохранительных органов и задавали вопросы о произошедшей трагедии. При этом журналист агентства обнаружил проход в изгороди, которая окружает отель, где проживал убитый. Обнаруженная журналистом тропинка вела на свободную территорию, вплотную прилегающей к гостинице.