Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой говорится о новой российской гаубице 2С35 «Коалиция-СВ». Автор материала сообщает, что данное вооружение способно вести очень мощный огонь против самоходных гаубиц М109 производства США и французских CAESAR, используемых ВСУ в зоне боевых действий.

Новая российская боевая машина способна произвести 16 выстрелов в минуту. По сравнению с другими артиллерийскими установками «Коалиция» имеет более высокую оборонительную возможность. Иными словами, 2С35 «Коалиция-СВ» значительно превосходит аналогичные орудия, используемые ВСУ на поле боя.

«Можно ожидать, что постановка САУ на вооружение еще больше усилит боевые возможности российской артиллерии», – отмечает автор материала.

Ранее генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» должна в скором времени появиться в зоне специальной военной операции.