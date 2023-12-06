В Алтайский край, Томскую область, Новосибирскую область, Кузбас и Хакасию надвигается шторм, вызванный циклоном «Оливер». Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В данных регионах ожидаются сильные осадки.

По информации метеорологов, теплый воздух столкнется с якутскими морозами, в результате чего возникнет так называемый температурный казус. Из-за этого на юге Сибири будет усиление осадков. На Алтае ожидаются даже ливневые дожди. Не исключены также и ледяные дожди в районе Новосибирска до Тывы.

Отмечается, что в разных регионах России ожидается кардинально разная погода. К примеру, в Новокузнецке к середине текущей недели температура опустится до нуля. Также возможны ледяные дожди, которые из-за дальнейшего понижения температуры приведут к гололеду.

В Кемерово ожидается обильный снег. Высота осадков может достигать 30 сантиметров. В четверг в регионе температура опустится до -30 градусов. А ночью до -38 градусов.