Российский снайпер точным выстрелом на дистанции в 1690 метров смог отстрелить руку пулеметчику вооруженных сил Украины в зоне СВО. Снайперская пара вела стрельбу из отечественной винтовки Севастополь 408СТ. Об этом в своем Телеграм-канале Lobaev Z сообщил оружейный конструктор Владислав Лобаев.

«Стрельнул на 1690 метров в дневной прицел пулеметчика, который всех достал на штурме с открытки. Подтверждение ликвидации противника видели и смежники, и разведка в ТОД. Попадание пришло в левую верхнюю часть груди, из-за чего оторвало руку. Стрелял в дневной поэтому нет записи. Спасибо вам за сильную школу», – привел скрин переписки с бойцами из бригады «Невский» Лобаев.

Конструктор отечественных снайперских винтовок Владислав Лобаев занимается не только производством оружия, но также проводит обучение высокоточной стрельбе на дальнее расстояние в собственном учебном центре. Бойцы из подразделения «Невский» также проходили обучение в центре оружейного конструктора Лобаева.