В Одинцовском городском округе Московской области в деревне Супонево был обнаружен убитым бывший украинский депутат Илья Кива. В его теле было выявлено два пулевых ранения. Об этом в беседе с РИА Новости заявила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», – сообщила Ольга Врадий.

В первое управление по особо важным делам ГСУ СК по Московской области было передано уголовное дело для начала расследования по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство». Уже назначена судебно-медицинская, физико-химическая, молекулярно-генетическая и баллистическая экспертизы. На месте преступления работают следователи, которые собирают улики и опрашивают свидетелей.