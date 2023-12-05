Штурмовые отряды, входящие в состав подразделения «Север-V», занимаются зачисткой позиций противника, расположенных в лесопосадках в окрестностях населенного пункта Артемовское (Хромово) в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец российского добровольческо-штурмового корпуса.

«В основном сейчас идет зачистка укрепрайонов, зачистка идет лесополос, которые были вокруг дороги. И сейчас уничтожаются опорные пункты противника. В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается», – заявил боец штурмового отряда «Север-V».

Зачистка лесопосадок в районе Артемовского позволит полностью перекрыть пути снабжения вооруженных сил Украины по дороге Артемовск-Соледар. Во время активных боев за Артемовск (Бахмут) украинские боевики активно использовали Артемовское для снабжения гарнизона города.

Ранее информацию о том, что российские добровольцы смогли перерезать основной путь снабжения украинских военнослужащих на Артемовско-Соледарском участке фронта, предоставил помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.