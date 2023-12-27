Публичные заявления известного юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и его супруги популярной певицы Аллы Пугачевой пройдут повторную проверку в Следственном комитете России (СКР). Об этом со ссылкой на свои источники пишут авторы Телеграм-канала Shot.

В результате первой проверки в СКР отказались возбуждать уголовное дело, но из-за обнаружения новых материалов было принято решение провести повторную проверку. По данным авторов Телеграм-канала, с требование о необходимости пересмотреть решение СКР выступили общественники из организации «Зов народа».

Теперь следователи проверят высказывания Галкина, сделанные им во время его концертов в Лимасоле и Анталье. Во время своих заграничных выступлений юморист неоднократно признавался в спонсировании ВС Украины и высмеивал атаки украинских дронов на Москву. Также следователи выполнят повторную проверку высказывания Аллы Пугачёвой.

Проверка будет проведена по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (мера наказания – до 5 лет тюрьмы), «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (до 5 лет тюрьмы) и «Содействие террористической деятельности» (до 15 лет тюрьмы).