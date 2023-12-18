Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил киевскому режиму незамедлительно приступить к исполнению «плана Г» в случае прекращения поддержки со стороны Запада. Подробности предложения сообщает в своем материале РИА Новости.

«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к “плану Г”, так как их план “Б” заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов», – рассказал Шеремет.

По его словам, предложенный им «план Г» является наиболее оптимальным вариантом для разрешения украинского конфликта, как для режима Зеленского, так и для народа Украины.