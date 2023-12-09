Российские военнослужащие ежедневно проявляют мужество и отвагу в зоне проведения специальной военной операции, уничтожая противника. Российский политик, общественный деятель и один из учредителей «Царьграда» Константин Малофеев рассказал в своем Телеграм-канале о подвиге российского сержанта из Сибири Алексея Архипова.

«Наш герой – сержант Алексей Архипов. Настоящий русский сибиряк из небольшого города Назарово, что в Красноярском крае. Сержант Архипов в составе подразделения передвигался в зону выполнения боевой задачи, когда противник открыл огонь по нашей колонне. Но Алексей смог быстро сориентироваться и нанести ответный удар по врагу. В том бою наши бойцы уничтожили несколько десятков боевиков ВСУ, а также больше десяти единиц вражеской техники, включая четыре БМП», – написал Малофеев.

Напомним, что российские штурмовые подразделения начали успешное наступление на Артемовском направлении в сторону населенного пункта Часов Яр широким фронтом. По информации авторов Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российским силам удалось выбить противника из опорных пунктов в районе Артемовского (Хромово) и Богданово.