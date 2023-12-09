Ушедшие из жизни в 2022 году актеры Сергей Пускепалис и Евгения Брик посмертно были удостоены кинопремии ТЭФИ – 2023. Церемония вручения премии прошла 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России.

Евгения Брик награждена премией в номинации «Актриса драматического сериала» за свою роль в драме «Никто не узнает», а Сергей Пускепалис стал лауреатом премии «Актер детективного сериала» за роль в многосерийном фильме «Шифр».

Российская актриса театра и кино Евгения Брик известна своими ролями в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914», «Одесса». Также она снималась в сериалах «Адаптация», «Оптимисты», «Садовое кольцо», «Никто не узнает». Елена Брик была супругой кинорежиссера Валерия Тородовского. В 2009 году она родила дочь Зою. Актриса долгое время боролась со смертельной болезнью – раком. Но 10 февраля 2022 года она ушла из жизни в 40-летнем возрасте.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис являлся художественным руководителем Ярославского театра им. Ф. Волкова. Кроме работы в театре актер снялся во многочисленных фильмах и сериалах. Среди них стоит отметить фильмы «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Хождение по мукам», «Желтый глаз тигра», сериалы «А у нас во дворе», «Шифр». Пускепалис активно занимался волонтерской деятельностью, поддерживая российскую армию в зоне СВО. Актер погиб 20 сентября 2022 года в возрасте 56 лет во время ДТП. Актер перегонял фургон, который планировал передать военнослужащим на Донбасс.