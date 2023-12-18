Провести работы по восстановлению плотины Каховской ГЭС, уничтоженную ракетными ударами со стороны ВС Украины, можно в кратчайшие сроки, поскольку вся проектная документация сохранилась в Москве. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась. Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее», – рассказал глава региона.

По его словам, проектная документация советской эпохи может стать основой для восстановления плотины. При этом строители будут использовать современные технологии, что позволит возвести дамбу значительно быстрее, чем во времена СССР.