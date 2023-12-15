С завтрашнего дня во многих российских регионах сотрудники ГИБДД начнут проводить специальные рейды, связанные с разгаром зимнего сезона охоты и рыбалки на льду. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

16 декабря во многих регионах Российской Федерации инспектора ГИБДД начнут проверять наличие в автомобилях, припаркованных возле лесных массивов и водоемов, запрещенных предметов для лова рыбы или охоты на зверя.

Рейды по проверке соблюдения гражданами Российской Федерации всех правил зимней охоты и рыбалки инспектора ГИБДД будут проводить вместе с сотрудниками охоты и рыбнадзора, а также представителями региональных министерств природы и экологии.

Также проблемы с лишением водительских прав могут возникнуть у тех россиян, которые окажутся в списке должников. Попасть в список должников можно при наличии невыплаченной задолженности в размере 10 тысяч рублей. В таком случае, судебные приставы могут лишить водителя прав до момента погашения долга.