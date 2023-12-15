Российский разведчик во время атаки блиндажа противника эффективно применил нож против украинского боевика. В Телеграм-канале «Работайте, братья!» появилась видеозапись ночной атаки российскими разведчиками наблюдательного поста ВСУ в зоне боевых действий, снятая с помощью беспилотника.

Российский военнослужащий из разведгруппы уничтожил украинского боевика при помощи холодного оружия, чтобы второй российский боец имел возможность забросить в блиндаж противника «сюрприз со взрывчаткой».

На кадрах можно рассмотреть, как российский разведчик ползком пробрался к украинскому часовому сзади, а затем совершил резкий бросок. Противостояние длилось недолгое время, так как российский боец пустил в ход нож.

Военные корреспонденты отмечают, что рукопашные противостояния в зоне боевых действий происходят неоднократно. Об этом чаще всего становилось известно после публикации соответствующих кадров, сделанных беспилотниками.