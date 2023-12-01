Находящиеся в российском плену военнослужащие украинской армии, в первую очередь, стремятся вернуться домой к своим родным и близким. При этом многие из них нуждаются в медицинской помощи из-за различных хронических заболеваний. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой. Есть (украинские солдаты ВСУ – ред.) с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки и, конечно, хотелось бы в первую очередь больных…, помочь им вернуться домой», – заявила омбудсмен.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что она договорилась с омбудсменом из Украины о взаимном и одновременном посещении 119 военнопленных, находящихся в Российской Федерации и на территории Украины.