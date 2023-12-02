Стало известно, что археологи в начале декабря 2023 года намерены узнать, что находится за тремя дверями, которые недавно были обнаружены в пирамиде Хеопса в Гизе. Эту новость прокомментировал научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.

По словам специалиста, в Великой пирамиде Гиза присутствует верхняя погребальная камера, средняя (камера царицы). От каждой камеры идут два коридора, представляющие узкие шахты. Они проложены под наклоном вверх.

Специалистам удалось установить, что данные шахты сквозные. Они выходят на поверхность пирамиды с северной и южной стороны. Однако они имеют в себе каменные заглушки. По словам египтолога Орехова, наличие каменных заглушек связано с тем, как древние египтяне представляли путешествие человеческой души в загробный мир.

Шахты были ориентированы на расположение созвездий, почитаемых древними египтянами. Так, северный проход направлен на Альфу Дракона, а южный на Сириус и созвездие Ориона.