Обозреватель американского издания The National Interest Питер Сучиу в своей статье заявил, что российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» может стать реальной угрозой для НАТО.

Российский дрон, по словам американского журналиста, может стать «невидимым хищником» в воздухе за счет своей конструкции «летающее крыло» и малозаметного покрытия. С его помощью расширятся возможности российских пилотируемых самолетов, например, Су-57.

«Даже несколько С-70 могут стать смертельно опасными», – написал Сучиу в своем материале.

Российский беспилотный летающий аппарат С-70 «Охотник-Б» малозаметен для определения радиолокационными приборами. Он построен по схеме «летающее крыло». Взлетная масса аппарата составляет порядка 20 тонн. А наличие турбореактивного двигателя дает возможность дрону достигать скорости до 900 км/час. К тому же «Охотник-Б» работает с помощью ИИ, поэтому может атаковать цели в автоматическом режиме.

Первый полет дрона С-70 «Охотник-Б» состоялся в августе 2019 года. Затем был осуществлен совместный полет беспилотника с пилотируемым самолетом Су-57.