Основной боевой танк Бундесвера Leopard 2А4 в рабочем состоянии был захвачен российскими военнослужащими 2-го батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии в зоне СВО. Соответствующие кадры с линии боевого соприкосновения были опубликованы Телеграм-каналом «Соловьев Live».

«Вот она “Клеопатра”. Щас попробуем забраться и посмотреть. Я вам говорил, что угоню “Клеопатру”. Дальше сейчас на стволе попрем. Э-ге-ге. Огонь. Сейчас будем заводить её, если заведется», – говорит с улыбкой на лице российский боец, осматривая трофейный немецкий танк.

В настоящий момент нет достоверной информации, на каком именно участке фронта российским бойцам удалось захватить современный немецкий танк Leopard 2A4 в рабочем состоянии. При этом сам факт захвата немецкой боевой машины подтверждается коротким 28-секундным видеороликом.

В ближайшем будущем должна появится более подробная официальная информация о захвате боевой машины противника. При этом принимавших участие в захвате немецкого танка российских бойцов должны отметить государственными наградами.