В результате ожесточенных боев российские войска смогли освободить населенный пункт Марьинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Военкоры опубликовали видео с развевающимся знаменем Победы, водруженным на самом высоком здании города.

В настоящий момент на окраинах населенного пункта продолжаются боевые действия. Российские штурмовики вытесняют остатки украинских формирований, которые пытаются удерживать несколько домов на окраине населенного пункта.

В зоне проведение специальной военной операции инициатива полностью перешла к Вооруженным силам Российской Федерации, которые успешно наступают сразу на нескольких направлениях. Российские военкоры сообщают об успехах ВС РФ на Авдеевском, Артемовском и Купянском направлениях.

Недавно российским силам удалось захватить и зачистить промзону в Авдеевке, которую ВСУ удерживали с 2014 года. Штурмовикам ВС РФ удалось выбить противника из укрепрайонов в Клещеевке, что позволяет создать плацдарм для наступательных действий в направлении Часова Яра.