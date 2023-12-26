Во время боевых сражений в зоне спецоперации в районе населенного пункта Крынки российские морпехи и десантники показали свою боевую эффективность. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ВС РФ уничтожили большое количество живой силы и техники противника на данном участке фронта.

Оставшиеся в живых украинские боевики спасались бегством с поля боя, не забирая даже своих раненных сослуживцев. Среди раненных оказалась украинская женщина-военнослужащая. Она заметила российский беспилотник-разведчик и знаками попросила о помощи. Приняв во внимание, что она была брошена своими же сослуживцами на верную смерть, российские военнослужащие решили эвакуировать раненную. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь.