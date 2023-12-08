Бойцы группировки «Восток» рассказали о способах борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами в зоне спецоперации. Военнослужащие подчеркнули, что чаще всего они используют антидроновые ружья и ПЗРК.

По словам командира отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Декан, антидроновые ружья очень выручают бойцов на фронте.

«Самое актуальное оружие “Парс” очень легкое в использовании… Выбегаешь, ловишь цель… И с этого момента дрон начинает терять управление, и мы его садим», – рассказал Декан.

Военнослужащий также подчеркнул, что антидроновые ружья способны обезвреживать не только мелкие БПЛА. Также они помогают бороться с большими беспилотниками, несущими на себе взрывчатку.

А вот бороться с крупными воздушными целями, такими, как самолеты и вертолеты, российским военнослужащим помогает ПЗРК «Верба». Данный комплекс достаточно эффективен для целей с бензиновыми и электрическими двигателями. Ракеты наводятся по целям, выделяющим инфракрасное излучение.