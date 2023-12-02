Обозреватель издания РБК опубликовал материал, касаемо ядерного оружия, которым обладает Российская Федерация. Автор материала попытался донести до читателей основные условия применения ядерного оружия, обозначенные в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Всего есть четыре основных условия возможного применения Россией ядерного оружия:

В случае получения Россией достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных на атаку ее территории и/или территории ее союзников;

Противником было применено против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

Противник осуществляет действия, направленные против критически важных государственных или военных объектов РФ, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

На Россию происходит нападение с применением обычного оружия, ставящее под угрозу само существование государства.

Развитие вооруженного конфликта на Украине сделало проблему ядерного сдерживания невероятно актуальной. Российский президент Владимир Путин заявил, что на внешние угрозы для РФ последует обязательный и немедленный ответ.

Если кто-то попытается «создавать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», предупредил российский лидер.