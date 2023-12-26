Михаил Краснов, являющийся уроженцем Саратова, победил на выборах мэра колумбийской Тунхи. Когда он узнал о приезде журналистов из России, то попросил своих бывших соотечественников привезти ему в подарок сало, колбасу и черный хлеб. Такие продукты, по словам Краснова, в Колумбии не продаются.

По словам Михаила Краснова, он часто тоскует о родной России. Поэтому когда-нибудь планирует приехать в родной Саратов.

«Я спокойно могу впасть в тоску дней на пять… Я вернусь в Саратов. Не знаю (когда – ред.), но я вернусь», — сообщил он корреспонденту российского телеканала.

Россиянин Михаил Краснов приехал в Колумбию 15 лет назад по программе обмена Берлинского университета имени Гумбольда. Мужчина говорит на шести языках, является доктором наук и имеет четыре магистерских степени.

На выборы он пошел в качестве самовыдвиженца. Он набрал 32% голосов и стал победителем. К своей должности Михаил Краснов приступит 1 января 2024 года.

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