Проверкой резкого роста цен на куриные яйца в Российской Федерации займется Генеральная прокуратура. Соответствующее распоряжение издал генпрокурор Игорь Краснов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Соответствующее распоряжение было принято в ходе очередного заседания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Вопрос динамики стоимости куриных яиц обсуждался представителями Минпромторга, ФАС, Минсельхоза, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Средняя розничная цена на куриные яйца в России в течение года выросла на 40%.