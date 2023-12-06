Режиссер, член Совета по правам человека Александр Сокуров заявил, что россияне и украинцы отличаются внутренней культурой и менталитетом. Эти народы являются всего лишь соседями «по одному историческому процессу», рассказал кинематографист в беседе с Ксенией Собчак.

«Я много раз говорил и говорю, что мы не один народ, мы не братья с украинцами. Мы разные, мы очень разные», – подчеркнул Сокуров.

По его словам, у русских и украинцев разный менталитет, внутренняя культура и темперамент. Российский народ и украинский являются соседями по одному историческому процессу, однако сформировался народ по-разному.

«Близкие, соседи – не означает родственники», – отметил кинематографист.

В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно говорил о братских узах между россиянами и украинцами. В своей статье 2021 года он написал: «русские и украинцы – один народ, единое целое». А вот президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 года назвал братьями украинцев белорусов и поляков.