Режиссер Арсений Гончуков в беседе с журналистами раскрыл подробности смерти актера театра и кино Алексея Черных. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам кинематографиста, одной из возможных причин смерти актера считают онкологию, другая версия – проблемы с сердцем.

«Первая была версия — рак. Он мучился долго. Потом была версия инфаркт», — заявил Гончуков.

Он также добавил, что незадолго до своей кончины актер вернулся в Москву. Он встретился с друзьями и даже делился планами о дальнейшей актерской карьере.

Режиссер отметил профессионализм Алексея Черных. Актер отличался профессиональной пластичностью и глубиной. При их совместной работе над фильмом «Сын» Черных даже внес необходимые правки в сценарий. Артист выкладывался в работе на максимум и никогда не высказывал недовольства по поводу тяжелых условий во время съемок.