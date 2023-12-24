Популярный американский рэпер Канье Уэст сделал репост в соцсетях фотоснимка актера Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». На этом снимке 16-летний артист позирует в футболке с картинки с нового альбома рэпера Vultures. Данная фотография была опубликована новым главой бренда Yeezy Гошей Рубчинским, которую затем репостнул Канье Уэст.

Стоит отметить, что российский стилист Гоша Рубчинский теперь является главным дизайнером бренда одежды рэпера Канье Уэста. С рэпером Рубчинский состоит в дружественных отношениях. Известно, что в 2018 году по просьбе артиста стилист нарисовал эксиз для татуировки на шею – стилизованную надпись Saint West.

Ранее fashion-критик Александр Белов рассказал, что несмотря на любовь к эпатажу Канье Уэста и Гошу Рубчинского сотрудничают, так как нашли общий интерес в творчестве.