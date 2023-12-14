Избирательный штаб Владимира Путина на предстоящих президентских выборах 2024 года планируется разместить в Гостином дворе. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса, в своем материале сообщает РБК.

Автор статьи отмечает, что информацию о размещении предвыборного штаба действующего президента Российской Федерации в Гостином дворе подтверждает еще один источник издания, близкий к мэрии Москвы.

Избирательный штаб Владимира Путина должен заработать уже в конце декабря 2023 года. В настоящий момент идет подготовка к открытию штаба согласно закону «О выборах президента».

Напомним, что законодательно процедура выглядит следующим образом. В первую очередь необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата на должность президента, затем нужно будет открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

Гостиный двор расположен по адресу Ильинка, 4. На территории многофункционального комплекса, занимающей 84 тыс. квадратных метров, располагаются офисные помещения класса В, а также кафе, рестораны и художественная гаалерея.