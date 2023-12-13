Названный немецкими метеорологами «Ваня» мощный циклон накроет московский регион ближе к выходным. При этом уже в пятницу синоптики обещают жителям столицы самый снежный день за последние 60 лет. Об этом в своем материале сообщает газета «Известия».

Эксперты обещают сугробы высотой до 50 сантиметров в Москве и области. При этом подобный уровень снежного покрова был зафиксирован в столице в далеких 1919 и 1960 годах. Ожидаемый уровень осадков превышает среднестатистические показатели декабря в пять раз.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, образовавшийся над Молдавией циклон «Ваня» соединился над Балтикой с другим атлантическим циклоном, после чего с новой силой обрушился на Центральный регион России. При этом самым снежным днем в столице, по прогнозам, станет пятница.

Напомним, что циклон «Ваня» уже отметился сильным смерчем в Ирландии и серьезным штормом в районе Британских островов. При этом в Нижней Саксонии и Баварии реки вышли из берегов.