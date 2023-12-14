Президент России Владимир Путин 14 декабря во время прямой линии заявил, что специальная военная операция на Украине может закончиться в скором времени после того, как украинская армия потратит свой личный состав во время боевых сражений в Крынках в Херсонской области и на других участках фронта.

По словам президента РФ, российские военнослужащие не спешат вытеснять противника из Крынок. Главная их задача, чтобы ВСУ на поле боя истратили свой личный состав.

«К сожалению, такая логика военной борьбы… Практически по всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы находятся в активной стадии. Идет продвижение наших войск. Наши военные сказали, что будут сужать пространство свободы для ВСУ. Скоро (спецоперация – ред.) закончится, я думаю», – заявил Владимир Путин.

Напомним, что в октябре 2023 года украинские боевики прорвались на левобережье Днепра в Херсонской области, закрепившись в районе населенного пункта Крынки. На данный момент командование ВСУ направляет туда новые резервы в попытке расширить свой плацдарм.