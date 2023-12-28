Группа исследователей из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проанализировала поведение людей, проводящих много времени в компьютерной ролевой игре Dota 2, для определения взаимосвязи личностных характеристик с особенностями стиля игры в виртуально мире. Об этом в своем материале пишет портал «Газета.ru».

Игроков поделили на две основные группы: независимых от чужого мнения и зависимых. В исследовании приняло участие 103 российских геймера, 98% из которых являлись лицами мужского пола в возрасте от 14 до 25 лет. Все участники эксперимента сначала прошли тесты по психологии для определения типа темперамента и личностных черт, после чего ученые проанализировали их игровой стиль.

«Нам удалось выявить связь между рядом личностных черт и поведением геймеров в виртуальной игровой реальности. … Конечным результатом должна стать разработка модели анализа видеоигровых взаимодействий, которая позволит создавать «психологические портреты» геймеров. На их основе можно будет, например, отбирать подростков, имеющих способности к киберспорту, а также выявлять молодежь из групп риска – в том числе со склонностью к суицидальному и рискованному поведению», – рассказала руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова.

Оказалось, что игроки с большим опытом не слишком общительны в реальной жизни, однако более активно помогают своим игровым товарищам в виртуальном мире. При этом члены этой группы очень зависимы от чужого мнения. Игроки с меньшим игровым опытом оказались более независимы от чужого мнения и меньше помогают своим товарищам по виртуальному миру.