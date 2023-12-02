Приехавший на учебу в Пекин студент из Москвы Никита Куликов после нескольких месяцев, прожитых в Поднебесной, решил рассказать об основых вещах, которые очень сильно бесят его в Китае. Слова москвича передает портал msk1.ru.

В первую очередь в КНР раздражает «Великий китайский файервол», который блокирует практически весь глобальный интернет, включая сервисы Google, Telegram и сотни других популярных ресурсов. По словам москвича, много неудобств доставляют местные приложения, которые очень сильно перегружены бесполезным функционалом. Например, в приложении популярного маркетплейса также можно поиграть в мини-игры, вызвать такси или проверить свою медицинскую страховку.

При этом в Пекине, столице Китая с населением более 20 миллионов человек, практически никто не разговаривает на английском языке, даже персонал общежития для международных студентов. Также отсутствуют англоязычные версии местных популярных приложений.

Темп жизни в Пекине также своеобразный. В огромном многомиллионном мегаполисе никто никуда не спешит: на улицах можно встретить неспешных прохожих и огромные очереди куда-угодно с толпой зевак вокруг. При этом пары в китайском университета занимают 3,5-4 часа, хотя данный материал легко можно было бы уместить в два стандартных академических часа.

По словам москвича, он никак не может привыкнуть к хаосу, происходящему каждый день на дорогах. Переход оживленной дороги даже на регулируемом светофором пешеходном переходе превращается в настоящую игру на выживание. А на тротуарах постоянно ездят скутеры, которые то съезжать на проезжую часть, то опять возвращаются на тротуары, норовя сбить беспечного пешехода.