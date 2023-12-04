Лидер молдавской Партии регионов, глава Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин получил повестку в прокуратуру Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам за формирование отряда для отправки в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратила внимание на заявление Александра Калинина о формировании интернационального взвода солдат, который в будущем будет воевать на Украине и, возможно, в Молдавии. После этих заявлений их автор вызван прокуратурой на слушания для присвоения ему процессуально-уголовного статуса», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Александр Калинин в беседе с РИА Новости сообщил о формировании отряда «Днестр» из граждан Молдавии для отбытия в зону СВО. По словам молдавского политика, в стране большое количество граждан поддерживают политику российского президента.