Продюсер Андрей Разин обратился в московскую прокуратуру с требованием привлечь Светлану Шатунову, супругу покойного певца, директора Шатунова Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности. Об этом Разин сообщил на своем YouTube-канале.

Он обвинил вышеуказанные лица в краже его интеллектуальной собственности – композиций группы «Ласковый май». По его словам супруга Шатунова дала согласие на использование песен группы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам продюсера, именно он является правообладателем песен группы «Ласковый май».

Напомним, что в ноябре 2022 года по решению Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске авторские права на песни группы «Ласковый май» остались у Юрия Шатунова. Теперь права на эти композиции принадлежат семье покойного исполнителя. Однако Андрей Разин не оставляет попытки обжаловать данное решение. По данному поводу он обратился в Верховный суд России.