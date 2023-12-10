Российский президент Владимир Путин охарактеризовал современное руководство Украины, как «придурков и неонацистов». Об этом президент Российской Федерации заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент с выступлением российского лидера опубликовал в своем Телеграм-канале журналист телевизионного канала «Россия» Павел Зарубин.

«Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты», – заявил Владимир Путин.

По словам президента Российской Федерации, действующий киевский режим сознательно поощряет проявления нацизма и выражает готовность сотрудничать с кем угодно, лишь бы нанести побольше вреда Москве. Подтверждением этому является красноречивый эпизод с чествованием в парламенте Канады 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько.