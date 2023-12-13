В следующем году отечественный производитель автомобилей компания «АвтоВАЗ» планирует нарастить выпуск новых машин до 500 тысяч. Об этом в среду 13 декабря в ходе заседания регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России заявил президент компании Максим Соколов.

«Наш производственный план в этом году – около 400 тыс. автомобилей. … В следующем году мы планируем еще более чем на четверть увеличить объемы производства, преодолев планку 500 тыс. автомобилей», – заявил президент «АвтоВАЗа».

Напомним, что еще летом Соколов заявлял о планах по выпуску от 500 до 550 тысяч новых отечественных автомобилей в следующем 2024 году. При этом в текущем годы планировалось преодолеть отметку в 400 тысяч собранных автомобилей.

Однако после включения компании в санкционный список SDN List от США, пришлось скорректировать объемы выпускаемой продукции из-за усложнившейся логистики. В итоге фактический выпуск новых автомобилей в 2023 году ожидается на 10% меньше, планируемых 400 тысяч.