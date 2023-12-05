Состояние здоровья супруги начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианны и офицеров разведки после отравления можно назвать «удовлетворительным». Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова.

«Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков», – рассказал Юсов.

По его словам, в настоящий момент представители подразделения внутренней безопасности ГУР МО Украины проводят собственное расследование. При этом медицинское наблюдение и регулярные обследования супруги Буданова и других офицеров разведки будут продолжены.

Ранее украинское издание «Бабель» сообщило со ссылкой на собственный источник в ГУР МО Украины, что Марианна Буданова и ряд офицеров-разведчиков были отравлены тяжелыми металлами.