Самарские братья-медиумы Александр и Олег Шепс вместе участвуют в передаче «Экстрасенсы. Битва сильнейших». На съемках проекта братья часто конфликтуют и устраивают разборки. Очередной конфликт произошел между медиумами из-за похода на «Шоу Воли». Они не хотели идти вместе на передачу, но в итоге появились вдвоем в студии Павла Воли.

Ведущие программы Павел Воля и Илья Соболев попытались выяснить у братьев Шепсов детали ссоры и показали им видео с их конфликтом.

«Всякое бывает, особенно там», – заявил Александр Шепс.

Братья Шепсы пользуются огромной популярностью. Поэтому в Сети можно найти даже женские трусы с изображением Олега Шепса. Именно эту деталь нижнего белья Павел Воля показал во время передачи. Илья Соболев даже решился примерить это нижнее белье, а затем кинул стринги в зал.

Александр и Олег Шепсы являются родными братьями. Их разница в возрасте составляет 12 лет. Их родным городом является Самара. Александр Шепс обрел огромную популярность в России и за ее пределами после победы в 14-й «Битве экстрасенсов».