Обсуждение внутренних вопросов американской политики стало причиной внезапной отмены выступления украинского президента Владимира Зеленского перед сенаторами в США. Об этом со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой сообщает издание «Страна.ua».

«Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводил ряд брифингов. Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние. Поэтому мы сегодня не принимали участие», – объяснила украинский посол в США.

По словам Маркаровой, изначально украинский лидер Владимир Зеленский должен был присоединиться к одному из брифингов с участием представителей администрации президента США и главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что выступление украинского президента перед сенаторами не состоится поскольку «что-то изменилось в последнюю минут».