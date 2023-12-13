В последнее время интенсивность ударов ВКС РФ по объектам в Киеве значительно возросла. Киевский режим пытается скрыть любую информацию о пораженных в столице объектах, однако некоторые данные все же поступают в Сеть.

Авторы Телеграм-канала «Милитарист» сообщают, что основные удары российских ракет и беспилотников пришлись по объектам, расположенным в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах украинской столицы. При этом сигнал воздушной тревоги в Киеве зазвучал уже после первых прилетов.

«Это район, полный больших лесных массивов и университетов, заводов и различных объектов военной разведки. После начала СВО большая часть зданий была переоборудована под военно-производственные, складские и штабные центры. Их объединили со старой сетью бункеров и туннелей и превратили в подземные штабы управления», – написали авторы поста.

Предположительно удары могли наносится по бункерам с командованием ВСУ, в которых присутствует большое количество иностранных инструкторов из натовских стран, а также по выявленным позициям систем ПВО.