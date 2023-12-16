Во время проверки документов водитель автомобиля не подчинился законному требованию сотрудника правоохранительных органов в районе московского рынка «Садовод» и попытался скрыться. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал МВД России «МВД МЕДИА».

«Гражданин попытался скрыться на автомобиле, при этом несколько метров протащил за транспортным средством полицейского. После чего вышел из машины и нанес несколько ударов сотруднику», – сообщает пресс-служба МВД.

В момент задержания у водителя произошел, предположительно, эпилептический припадок. Во время попытки оказать правонарушителю первую медицинскую помощь к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан. Мигранты повредили колеса полицейского автомобиля ножами и пытались оттеснить сотрудников от задержанного. Утихомирить мигрантов сотрудники полиции смогли, вызвав подкрепление и открыв огонь из табельного оружия в воздух.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 «Мелкое хулиганство», ст. 18.8 «Нарушение миграционного законодательства» КоАП РФ), проверяется причастность данных лиц к совершению преступления», – сообщает пресс-служба МВД.

При этом в отношении 21-летнего водителя, совершившего правонарушение, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации.