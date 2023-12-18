Обнаруженная в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного прослушка могла быть установлена украинскими спецслужбами по политическим мотивам или же российскими разведчиками с целью узнать планы украинского командования. Об этом в беседе с корреспондентом «Лента.ру» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Залужный стал очень активной политической фигурой, потому прослушивать его могли как враги, так и друзья. Им нужно знать как можно больше с тем, чтобы вовремя скорректировать действия Залужного, или подставить, шантажировать его. Могли прослушивать и наши – разумно знать, чего хочет командование противника», – предположил Журавлев.

По словам политолога, он допускает обе версии прослушки главкома ВС Украины Залужного. Журавлев предположил, что главкома украинской армии могла прослушивать украинская спецслужба, в которой работает завербованный российской разведкой сотрудник.