Подруга и портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова поделилась своим мнением, почему Примадонна решила уехать из России. Она считает, что артистка решила покинуть родную страну из-за своих детей.

По словам Аксеновой, Алле Борисовне уже 74 года. В силу своего возраста она понимает, что не может полагаться только на себя. Поэтому она и уехала вслед за супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом). Ведь если бы она осталась с детьми в России, а Максим уехал один за рубеж, то в случае чего – малолетние дети останутся одни.

«У них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся? Вы думаете, она верит в свое долголетие?», – рассказала Аксенова журналистам.

Напомним, Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и их совместными детьми покинули территорию России после начала СВО на Украине в 2022 году. Семейство переехало в Израиль, где прожило до октября 2023 года. Из-за обострения палестино-израильского конфликта они решили перебраться на Кипр.