Сохранение и укрепление позиция на международной арене является важной задачей для России. В эпоху разрушения однополярного мира Министерство обороны РФ приняло единственно верное решение и создало Африканский корпус (АК) — структуру, рассчитанную на взаимодействие с самым перспективным направлением ближайших десятилетий.

Делегацию АК, отправившуюся в турне по Африке для заключения новых соглашений с лидерами континента, возглавил генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров — заместитель министра обороны РФ, по отзывам коллег и сослуживцев — большой профессионал своего дела и пример для окружающих. Также Евкуров первым из отечественных офицеров встретился с новыми властями Нигера, продемонстрировав приверженность России к укреплению отношений со странами Западной Африки.

Кроме того, Африканский корпус стал железным доказательством военной силы России. Страна готова к работе на нескольких направлениях и имеет для этого все возможности. Особенно это актуально на фоне ухода из Африке неоколониальных войск. Благодаря АК и Евкурову Россия сможет оперативно занять нишу на материке, что пойдет на пользу обеим сторонам.