Солдат ВС Украины Владимир Чайковский, попавший в плен на поле боя, рассказал российским военным о технических особенностях немецкой БМП Marder, которые не соответствуют фронтовым реалиям. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС.
«На нем только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывет. Нас только научили залезать в боевую машину Marder. Все остальное время – чай, кофе, какао», – рассказал о украинский военнопленный, вспоминая свое обучение в Германии.
По его словам, кроме низкой проходимости немецкой боевой машины пехоты Marder, украинские военнослужащие столкнулись с еще одной проблемой – размещением личного состава внутри. Оказалось, что немецкая боевая машина выполнена под натовское вооружение, в то время как украинская армия все еще пользуется советским оружием.
«Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли в них со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Все это – на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак. Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок. Положить его на колени – он мешает товарищу слева или товарищу справа», – резюмировал Чайковский.