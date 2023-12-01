Солдат ВС Украины Владимир Чайковский, попавший в плен на поле боя, рассказал российским военным о технических особенностях немецкой БМП Marder, которые не соответствуют фронтовым реалиям. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС.

«На нем только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывет. Нас только научили залезать в боевую машину Marder. Все остальное время – чай, кофе, какао», – рассказал о украинский военнопленный, вспоминая свое обучение в Германии.

По его словам, кроме низкой проходимости немецкой боевой машины пехоты Marder, украинские военнослужащие столкнулись с еще одной проблемой – размещением личного состава внутри. Оказалось, что немецкая боевая машина выполнена под натовское вооружение, в то время как украинская армия все еще пользуется советским оружием.