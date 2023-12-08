Военный летчик родом из Осетии Алан Датиев, удостоенный Золотой Звезды Героя, в интервью изданию «Московский Комсомолец» рассказал о преимуществах российского многофункционального истребителя Су-35С над противником в зоне проведения СВО.

В послужном списке майора ВКС РФ Алана Датиева, отдавшего 23 года службе в рядах российской армии, более 250 боевых вылетов, 12 сбитых летательных аппарата противника и 5 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Украины.

«В одно из моих дежурств я заметил два вертолета противника, которые летели по переднему краю. … Пока следил за вертолетами, обнаружил, что с соседних вражеских аэродромов взлетели еще три Су-25. После того как отработал по вертолетам, развернулся, начал наводиться на украинский Су-25. Загнал его в небольшой тупик. У него было два варианта: лететь и, скорее всего, быть сбитым или развернуться. Он развернулся. Я сосредоточился на следующей паре Су-25. Пошел на сближение с ними. У меня была выгодная позиция. Ведомый отвернул, бросил своего ведущего. А тот продолжил атаку. Ну и получил ракетой в «пятак», не долетел до переднего края», – рассказал летчик-ас.