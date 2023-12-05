Москва готова вести с Киевом переговоры по урегулирования конфликта. Однако эти переговоры в свое время прервало именно украинское руководство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», – заявил Песков.

Однако пресс-секретарь подчеркнул, что именно украинская сторона решила прервать переговорный процесс. По его словам, Киев признал, что данное решение было принято «по указу Британии».

Напомним, что переговорный процесс между Россией и Украиной проводился весной 2022 года в Стамбуле. Однако результатов он не принес. В ноябре 2023 года согласно словам главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, конфликт можно было решить дипломатическим путем на условиях России, но экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приказал не подписывать никаких документов с российской стороной.