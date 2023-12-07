В Кремле проанализировали речь Джо Байдена, в которой он призвал конгрессменов проголосовать за выделение финансовой помощи Киеву. По словам американского президента, Украину ждет поражение на поле боя без финансовой поддержки со стороны США, после чего ВС РФ «нападут на одну из стран НАТО».

«Мы видели это заявление и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию, как инструмент в своих внутренних делах. И в данном случае они неприкрыто занимаются демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Это досадная практика. Хочется надеяться, что среди американских конгрессменов достаточно остается людей с трезвым умом, которые понимают, что это демонизация, направленная на то, чтобы их обработать», – ответил на заявление Байдена пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что во время обращения к конгрессменам с призывом поддержать выделение финансовой помощи Украине Байден заявил, что «если Путин возьмет Украину, то он не остановится». По словам американского лидера, в таком случае потребуется прямое вмешательство армии США в боевые действия.