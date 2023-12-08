Пассажиры лондонского метро оказались в полной темноте из-за отключения электричества. Об этом сообщает издание Daily Mail. Электричество было отключено в результате забастовки рабочих.

Пассажиры оказались запертыми в поезде, который следовал от вокзала Паддингтона к аэропорту Хитроу. В результате отключения электричества в вагонах поезда не только наступила кромешная темнота, но и резкое снижение температуры. Двое пассажиров в результате произошедшего, получили травмы. Также известно о женщине, потерявшей сознание.

Как сообщает издание со ссылкой на одного из пассажиров, застрявшего в лондонском метро, некоторые люди от безысходности справляли нужду в вагонах и на рельсах.

В ожидании эвакуации пассажиры провели более трех часов в холодных вагонах в полной темноте. Но некоторые люди не смогли дождаться прибытия экстренных служб и самостоятельно открыли двери, отправившись по железнодорожным путям в поисках выхода. Отмечается, что многие люди в результате инцидента опоздали на авиарейсы.