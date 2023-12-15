Отца восьмиклассницы, устроившей в брянской гимназии стрельбу, по решению суда выпустили из СИЗО. 10 декабря судом было вынесено решение об аресте отца стрелявшей школьницы на два месяца. Однако позже Брянским областным судом была изменена мера пресечения на запрет определенных действий.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу заменить на запрет определённых действий», – заявил судья.

Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ).

7 октября в брянской гимназии №5 произошла ужасная трагедия. Ученица восьмого класса пронесла в учебное заведение охотничье ружье своего отца и во время урока биологии открыла стрельбу по одноклассникам. По итогу погибло двое человек, включая стрелявшую. Еще пятеро было доставлено в больницу с ранениями. Причины, побудившие школьницу совершить данное преступления, выясняются следственными органами.